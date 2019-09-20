الاكثر مشاهدة - طائرة خاصة تصل مطار سيئون بعد ساعات من اغتيال قائد قوات التحالف ومصادر تكشف عن مهمتها ..شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة خاصة تصل مطار سيئون بعد ساعات من اغتيال قائد قوات التحالف ومصادر تكشف عن مهمتها ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقلت طائرة نقل عسكرية خاصة تابعة لسلاح الجو الملكي السعودي في الساعة الاولى من يوم الجمعة جثامين ابناءهم الذين استشهدوا في عمليتين ارهابيين بوادي بن علي بشبام.

ووسط مراسم وداع رسمي وحضور عدد من قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت وقيادات عسكرية وأمنية اصطفت في مطار سيئون الدولي مترحمة على قائد قوات التحالف العربي ورفاقه مترحمة على ارواحهم ومؤدية التحية خلال نقل جثامينهم الى الطائرة.

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وارتفعت حصلية ضحايا الاعمال من قوات التحالف بوادي حضرموت الى 5 شهداء في حادثتين منفصلتين.

وقالت مصادر عسكرية في الوادي ان عمليتين ارهابيتين اوقعت يوم الخميس ثلاثه شهداء في وادي بن علي بمديرية شبام على راسهم قائد قوات التحالف العربي بوادي حضرموت العميد بندر بن مزيد مقبول العتيبي “ابونواف” وجنديين سعوديين اثناء تفكيك عبوه ناسفه وقتل فيها ايضا اركان احد كتائب قيادة المنطقة الاولى وفي حادثة العبر قتل جنديان سعوديان آخران.

وكانت المنطقة العسكرية الاولى اصدرت في وقت متاخر من مساء الخميس بيانا حول الحادثين الاجراميين بوادي حضرموت والتي راح ضحيتها ضباط وجنود سعوديين ويمنيين.