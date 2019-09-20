الاكثر مشاهدة - ورد الآن : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويدشن أقوى رد عسكري للمملكة على ضربات ارامكو في هذا التوقيت

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الملك سلمان يفاجئ الجميع ويدشن أقوى رد عسكري للمملكة على ضربات ارامكو في هذا التوقيت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، إن الهجوم على "أرامكو" يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن المنطقة.

وأكد أن "السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها بعد استكمال التحقيقات".

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وفي وقت سابق، جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، التأكيد على التعامل مع آثار الهجمات على المنشآت الحيوية.

وخلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، في قصر السلام بجدة، أعرب الملك سلمان عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس

وجدد الملك سلمان التأكيد "على قدرة المملكة على التعامل مع آثار مثل هذه الاعتداءات الجبانة التي لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت، أول من أمس الأربعاء، بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره على العدوان الإيراني".

وقالت وزارة الدفاع السعودية، يوم الأربعاء، إن منشأة خريص استهدفت بأربعة صواريخ.

وأضافت الوزارة أن 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ جرى إطلاقها على بقيق التي يوجد بها أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم. كما ذكرت أن الصواريخ التي استهدفت بقيق فشلت في إصابة أهدافها.