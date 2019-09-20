الاكثر مشاهدة - لأول مرة : ضربة أمريكية مباشرة للحوثيين .. وإعلان رسمي للخزانة الأمريكية ينهي حلم عبدالملك الحوثي إلى الأبد

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة : ضربة أمريكية مباشرة للحوثيين .. وإعلان رسمي للخزانة الأمريكية ينهي حلم عبدالملك الحوثي إلى الأبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني، من دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

ورد ترامب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران، بالقول إن “الولايات المتحدة دائما مستعدة”.

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وأضاف: “إيران أفلست تقريبا ووضعها الاقتصادي صعب جدا”، مشيرا إلى أن “على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب من أجل إنقاذ بلدهم”. ورأى أن بلاده الآن أقوى عسكريا من أي وقت مضى.

بدوره، أفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بأن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران “كبيرة جدا”، موضحا أن الوزير أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

وقالت الخزانة إن “العقوبات تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة”، محددةً “الحرس الثوري وفيلق القدس و”حزب الله” والحوثيين”.

وأكدت أن واشنطن “ستواصل سياسة الضغط الأقصى على نظام إيران القمعي”، محذّرةً “الحكومات من مخاطر التعامل مع إيران على أنظمتهم المالية”.

والبنك الوطني الإيراني الذي فرض عليه ترامب عقوبات هو مصرف خاص وليس المصرف المركزي الإيراني، عمره 92 عاما حيث تأسس عام 1927، مملوك بالكامل للدولة، ويوظف أكثر من 39 ألف شخص. ولديه نحو 3350 فرعا في الداخل والخارج.