الاكثر مشاهدة - سرقة حقيقية لحافظ معياد أطاحت به من منصب محافظ البنك المركزي .. وإدارة البنك تفتح السجل الأسود..(تفاصيل حصرية)

شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة حقيقية لحافظ معياد أطاحت به من منصب محافظ البنك المركزي .. وإدارة البنك تفتح السجل الأسود..(تفاصيل حصرية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر في مجلس إدارة البنك المركزي أسباب الإقالة المفاجأة لمحافظ البنك المركزي السابق حافظ معياد. وقال مصدر في مجلس إدارة البنك المركزي الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن أعضاء مجلس الادارة رفعوا رسالة إلى الرئاسة اليمنية تضمنت تجاوزات لقوانين البنك المركزي ولوائحه. وأضاف إلى أن معياد أدار عملية تلاعب واسع شملت عمليات المضاربة وتهريب عملات للخارج، والتعامل مع مجموعات محددة من التجار والصرافين بالمخالفة، والاستثمار الشخصي لصالحه داخلياً وخارجياً.

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وأشار المصدر إلى أن حافظ معياد ارتكب عدد من المخالفات شملت تعيينات لأشخاص ومقربين منه بهدف تشكيل لوبي خاص به داخل المركزي اليمني، إلى جانب تعطيل اجتماعات مجلس الادارة، من جانب أخر أوضح المصدرإن معياد سحب مبلغ 585 مليون دولار من الوديعة السعودية من الدفعة 20-30 والذي يمثل 25 في المائة من اجمالي قيمة الوديعة السعودية دون ظهور آثار لذلك التدخل. بالإضافة إلى ببيع مبلغ 450 مليون ريال سعودي و 10 ملايين دولار والتي تمثل اجمالي 130 مليون دولار كانت احتياطي نقدي في خزائن البنك مرحلة من عام 2018م، اضافة إلى شراءه مبلغ 860 مليون ريال سعودي و 30 مليون دولار بمبلغ اجمالي 260 مليون دولار من الأسواق على الرغم من ارتفاع الاسعار مما ساهم في انهيار العملة.

ونوه المصدر إلى إن المركزي انفق في الاسواق مبلغ 975 مليون دولار خلال الفترة من ابريل حتى اغسطس 2019م في تدخل سلبي تدهورت العملة الوطنية معه ولم تحقق اي تحسن يذكر. وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أصدر قراراً الخميس ( 19 سبتمبر 2019) قضى بإقالة حافظ معياد وتعيين الدكتور أحمد عبيد الفضلي .

