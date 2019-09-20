الاكثر مشاهدة - بسبب هجمات أرامكو السعودية.. : أمير قطر يشن هجومًا ناريًا على إيران ويبدأ جولة خارجية مفاجئة .. وهذا ما فعله بشأن اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هجمات أرامكو السعودية.. : أمير قطر يشن هجومًا ناريًا على إيران ويبدأ جولة خارجية مفاجئة .. وهذا ما فعله بشأن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اجتمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لندن، اليوم الجمعة، حيث بحثا الهجوم على منشأتي شركة "أرامكو" السعودية.

وعبر جونسون والشيخ تميم أيضا عن القلق مما وصفته لندن بسلوك إيران المزعزع للاستقرار واتفقا على ضرورة الحد من التوتر في المنطقة، بحسب بيان صادر عن مكتب جونسون، نشرته "رويترز".

وقال مكتب جونسون في البيان إن "رئيس الوزراء أبلغ سموه بأن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة إزاء وحدة الخليج وبأمن قطر القومي".



وأضاف "اتفقا على ضرورة انتهاء الحرب باليمن، كما ناقشا الهجمات الأخيرة على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في المملكة العربية السعودية".

وذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن رئيس الوزراء البريطاني رحب في بداية اللقاء بالأمير، مشيرا إلى أنهما "صديقان قديمان"، وأنهما التقيا في مقر بلدية المدينة عندما كان عمدة للندن، كما أنه التقى الأمير في زيورخ، وقال "رأيتكم في زيورخ عندما تفوقتم علينا في استضافة تنظيم كأس العالم 2022"، مجددا تهنئة قطر على ذلك الإنجاز.

وأكد جونسون أن "العلاقة بين دولة قطر والمملكة المتحدة تزداد قوة على قوتها وهنالك معالم رئيسية عديدة في لندن تشهد على ذلك".

ومن جانبه شدد أمير قطر على قوة العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى قوة العلاقات الشخصية بين سموه ودولة رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيسهم في تعزيز هذه العلاقات في عدة مجالات.

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