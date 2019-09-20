شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي للمجلس الانتقالي على قرار الرئيس هادي بتعيين ”الحضرمي” وزيرا للخارجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق قيادي في الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي الجنوبي على القرار الجمهوري الذي اصدره الرئيس هادي مساء امس الخميس وقضى بتعيين محمد الحضرمي وزيرا للخارجية.

وقال القيادي في الانتقالي "فضل الجعدي" في سلسلة تغريدات:" من المؤكد ان الشرعية اصبحت حمل ثقيل على كاهل التحالف العربي ولعله لأول مرة يحدث ان تنقلب شرعية على من جاء لإنقاذها وتعمل بكل الطرق والوسائل لعرقلة هذا المنقذ الى الدرجة التي تغتال قياداته العسكرية كما حدث بالامس في شبام حضرموت وعبر الأدوات الإرهابية التابعة لها . قد يهمك ايضاً: بالصور.. ملك الأردن يتنكر بملابس ”رجل مسن” لكشف الفساد في إحدى مؤسساته الحكومية (شاهد كيف بدا شكله؟)

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