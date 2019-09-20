واشنطن: البنك المركزي الإيراني قدم تمويلات بملايين الدولارات لمليشيا الحوثي

الجمعة 20 سبتمبر 2019

البنك المركزي الإيراني

كتب الخليج 365

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن البنك المركزي الإيراني قدم تمويلات بملايين الدولارات لمليشيا الحوثي في اليمن.



ولفتت إلى أن النظام الإيراني يستخدم أذرعه الإرهابية مثل فيلق القدس ومليشيا حزب الله لنشر الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.

وفرضت الوزارة اليوم عقوبات على مصرف إيران المركزي والحرس الثوري وحزب الله والحوثيين.

إلى ذلك، قالت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب، عن الحكومات التي تجري تعاملات مالية مع البنك المركزي الإيراني تخاطر بسلامة أنظمتها المالية.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات على نظام إيران تستهدف آلية دعم شبكته الإرهابية.

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وأشارت الوزارة إلى أن هجوم إيران على السعودية غير مقبول ومتهور.

وأعلن الرئيس الأمريكي، اليوم، فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني.

وأكد ترمب، أن إيران أفلست تقريبا ووضعها الاقتصادي صعب جدا.

واعتبر ترمب العقوبات الأخيرة على إيران هي "الأقسى على دولة ما".

وحول الرد العسكري على تجاوزات إيران، قال ترمب إن الولايات المتحدة جاهزة دوما.

ودعا الرئيس الأمريكي قادة إيران إلى وقف دعمهم للإرهاب لإنقاذ بلادهم.

وتأتي العقوبات الأمريكية الأخيرة بعد أسبوع واحد من هجوم استهدف معملين لشركة أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية.

ووجهت المملكة وأمريكا التهمة لإيران بالوقوف وراء الهجوم الذي زعمت مليشيا الحوثي أنها من نفذته.