ذمار.. مليشيا الحوثي تختطف شابا من داخل محله وسط المدينة

الجمعة 20 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

اختطفت مليشيات الحوثي الإرهابية، بعد مغرب أمس الخميس، شابا من داخل محله بشارع التعاون محافظة ذمار، جنوب صنعاء.



ونقلت وكالة خبر عن مصادر محلية قولها، إن مسلحين من مليشيات الحوثي على متن طقم اختطفوا الشاب عبدالكريم محمد العنسي (20 عاماً)، من داخل محله الخاص بإصلاح وبيع أدوات الدراجات الهوائية في شارع التعاون وسط المدينة.

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وذكرت المصادر، أن المليشيات اختطفت الشاب "عبدالكريم" ونقلته إلى سجن البحث الجنائي، زاعمة وجود مسروقات في المحل.

وأضافت المصادر، أن المليشيات قدمت لاعتقال شقيقه الأكبر "زيد"، بسبب انتقاده للأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد منذ سيطرة المليشيات على مؤسسات الدولة.

وأوضحت المصادر ، أن "زيد" الذي تبحث عنه المليشيات، قرر السفر إلى السعودية والاغتراب فيها لسنوات حتى يستطيع أن يوفر لأسرته جميع متطلباتها، حيث ما زال يعامل على إخراج جواز سفر في الوديعة.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية اختطفت، قبل أشهر، عدداً من أصحاب محلات الدعاية والإعلان من نفس الشارع وهم: "وضاح جباري" والعامل لديه "جميل" وآخر يدعى "عبدالسلام العيزري" بتهم ملفقة، حيث ما زالوا يقبعون في سجن الأمن السياسي حتى اليوم.