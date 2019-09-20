محافظ شبوة يصدر قرارات تعيين واحالة للتحقيق

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر محافظ شبوة محمد صالح بن عديو اليوم القرار رقم (115) لسنة 2019 بشأن تكليف عميدا ونائبا للمعهد العالي لتدريب وتأهيل المعلمين بالمحافظة . وقضت مواد القرار بتكليف أحمد علي محمد لحنف عميدا للمعهد وتكليف محمد احمد سالم السيد نائبا لعميد المعهد كما قضت المواد الاخرى من القرار بايقاف العميد السابق للمعهد مهدي عوض سالم سالمين واحالته للتحقيق وايقاف النائب السابق للمعهد للشؤون المالية والادارية سالمين عمر علي سالمين وإحالته للتحقيق وقضت المادة الاخيرة من القرار بالعمل به من تاريخه والتزام جهات الاختصاص بتنفيذه .

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