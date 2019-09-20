الميليشيات تصعد خروقاتها بإستهداف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة

الجمعة 20 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

صعدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية من خروقاتها الميدانية، اليوم الجمعة، بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة .

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ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصادر ميدانية قولها، أن مواقع القوات المشتركة تعرضت لقصف واستهداف من قبل مليشيات الحوثي الارهابية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبشكل عنيف .

وافادت المصادر أن مليشيات الحوثي قصفت المواقع بقذائف مدفعية هاون عيار 120 على المواقع التابعة للقوات المشتركة شرق المديرية .. مشيرة إلى قيام المليشيات باستهداف مواقع اخرى للقوات المشتركة في الدريهمي حيث استخدمت سلاح 12.7 وسلاح 14.5وبسلاح معدل البيكا .

وتواصل الميليشيات الإنقلابية خروقاتها الميدانية بالتزامن مع تصريحات لقيادات الميليشيات تلمح فيها إلى إنتهاء إتفاق الهدنة وإنهيار إتفاق السويد .