الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

الميليشيات تصعد خروقاتها بإستهداف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة

0 نشر
الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الجمعة 20 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

الميليشيات تصعد خروقاتها بإستهداف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة

كتب

الحديدة - الخليج 365

صعدت ميليشيا الحوثي الإنقلابية من خروقاتها الميدانية، اليوم الجمعة، بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة .

Advertisements

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن مصادر ميدانية قولها، أن مواقع القوات المشتركة تعرضت لقصف واستهداف من قبل مليشيات الحوثي الارهابية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبشكل عنيف .

وافادت المصادر أن مليشيات الحوثي قصفت المواقع بقذائف مدفعية هاون عيار 120 على المواقع التابعة للقوات المشتركة شرق المديرية .. مشيرة إلى قيام المليشيات باستهداف مواقع اخرى للقوات المشتركة في الدريهمي حيث استخدمت سلاح 12.7 وسلاح 14.5وبسلاح معدل البيكا .

وتواصل الميليشيات الإنقلابية خروقاتها الميدانية بالتزامن مع تصريحات لقيادات الميليشيات تلمح فيها إلى إنتهاء إتفاق الهدنة وإنهيار إتفاق السويد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الميليشيات تصعد خروقاتها بإستهداف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا