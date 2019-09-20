الحديدة .. الميليشيات تستهدف مواقع القوات المشتركة في حيس

الجمعة 20 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

إستهدفت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، المدعومة من إيران، مواقع القوات المشتركة في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب البلاد .

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ويأتي هذا الإستهداف في إطار الخروقات اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، في الوقت الذي تتجاهل الأمم المتحدة تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة .

وأفادت مصادر عسكرية، بحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، عن قيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة بالأسلحة المتوسطة والقناصة في أوقات متفرقة منذ صباح اليوم .

وقالت المصادر أن مواقع القوات المشتركة المتمركزة في الأطراف الشمالية للمنطقة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية B10 .. منوهاً إلى قيام المليشيات بتكثيف إستهداف مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة الثقيلة م.ط من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 وبالأسلحة القناصة حتى ساعات الظهيرة .