دعم إماراتي لمستشفيات تعز بـ12 طنا من المكملات الغذائية

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الجمعة 20 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
دعمت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية " هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" مستشفيات محافظة تعز اليمنية بـ 12 طنا من المكملات الغذائية.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية "وام"، يستهدف الدعم الإماراتي - التي جرى تسليمه لمكتب الصحة العامة بمحافظة تعز .. علاج حالات سوء التغذية الحاد في أوساط الأمهات و الأطفال الذين يتوافدون على مستشفيات المحافظة لتلقي الرعاية الصحية.
و قال الدكتور علي سعيد نائب مدير مكتب الصحة بمديرية المظفر إن هذه المكملات الغذائية ستسهم في رفع أداء الخدمات الطبية بالمستشفيات المخصصة للأمهات و الأطفال المرضى الذي يعانون مشاكل صحية من بينها سوء التغذية.
و تابع أنه تم في هذا الشأن تسيير قافلة محملة بهذه المكملات إلى مستشفيات تعز عموما و مركز الوفاء للأمومة والطفولة خصوصا و الذي يستقبل باليوم الواحد مئات الحالات المصابة بسوء التغذية خصوصا في أوساط فئة غير القادرين.
بدورهم ثمن المرضى الدعم الذي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة للتخفيف من معاناتهم و الإسهام في استقرار الأوضاع الصحية لسكان المحافظة بوجه عام.
وقدمت الإمارات عبر ذراعها الإنساني، الهلال الأحمر، دعما متنوعا للمواطنين في عدد من المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب.
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