حجة.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا شرق مديرية حيران

الجمعة 20 سبتمبر 2019

قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية _ ارشيفية

كتب الخليج 365 ـ حجة

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، أيلول 20، 2019 هجوما حوثيا على مواقع لها في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما تحت غطاء مدفعي كثيف على مواقع لقوات الشرعية شرق مديرية حيران في المحافظة.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش، ممثلة بالمنطقة العسكرية الخامسة، تمكنت من كسر الهجوم بعد مواجهات استمرت لساعات.

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وأكدت المصادر أن المواجهات التي استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وفي وقت سابق اليوم، كثفت مقاتلات التحالف قصفها مواقع للمليشيا في مديرية حرض التي تشهد منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.

وذكرت مصادر إعلامية أن القصف طال مواقع تمركز المليشيا في محيط مركز المديرية.

كما قصف التحالف، تجمعات للمليشيا في مديرية مستبأ بالمحافظة ذاتها.

ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي مليشيا الحوثي جراء القصف الجوي.