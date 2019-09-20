الباحث عزان:  نكبة 21 سبتمبر كانت الأكثر تدميرا لقيم الحياة والعيش المشترك

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال الباحث والكاتب اليمني، محمد عزان، إن #نكبة_21_سبتمبر لم تكن هي النكبة الوحيدة التي تعرض لها اليمن في العَقْد الأخير؛ ولكنها كانت الأشد فتكاً والأسوأ أثراً والأكثر تدميراً لقِيَم الحياة والعيش المشترك.

و 21 سبتمبر 2014 هو تاريخ اقتحام مليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات وإسقاط الحكومة الشرعية التي تشكلت إثر اتفاق سياسي برعاية إقليمية ودولية.

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وأضاف عزان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، أيلول 20، 2019: منذ أيامها الأولى اتجهت نكبة 21 سبتمبر نحو إرهاب الفُرقاء السياسيين، فاحتلت مقرات الأحزاب وحاصرت منازل قادتها ولاحقت نشطاءها، وصادرت وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن هذه النكبة دشنت بذلك مرحلة استبداد سياسي لا يقبل بشريك (يملك أمره)، ولا مكان فيه - حتى - للرأي الآخر، فضلاً عن الرأي المخالف.

ويحشد الحوثيون يوم غد السبت للاحتفال بذكرى الانقلاب في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وبدأ التحشيد للفعالية مطلع الأسبوع الجاري، عبر عقال الحارات وخطباء المساجد، ومديري مديريات صنعاء، ومدراء المدارس الحكومية والخاصة.