وساطة قبلية تنجح في إطلاق سراح جنود إختطفهم مسلحون يتبعون الإصلاح

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب أبين - الخليج 365

نجحت وساطة قبلية وحكومية، اليوم الجمعة، في إطلاق سراح 33 جندياً من قوات الحزام الأمني بمديرية أحور محافظة أبين، إختطفهم في وقت سابق، مسلحون يتبعون ميليشيا حزب الإصلاح، بقيادة محمد العوبان .

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وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الجنود تم إختطافهم عندما كانوا في طريق عودتهم من معسكر 7 اكتوبر بالمحافظة صوب مديرية احور وتم اختطافهم من قبل مسلحين تابعين لمليشيات الإصلاح بقيادة محمد العوبان ونقلهم الى مديرية مودية بمحافظة أبين يوم أمس الأول .

ونقل موقع (عدن تايم) عن مصدر قبلي من أبناء باكازم ان وساطة حكومية وقبلية من شيوخ واعيان باكازم ومسؤولين حكوميين أفضت اليوم الجمعة إلى إطلاق سراح ( 33 ) اسير من أفراد الحزام الأمني باحور تم اختطافهم واقتيادهم الى مديرية مودية .

وذكر المصدر، أن المختطفين كانوا بيد قبيلة آل حاتم المياسر التي ينتمي إليها وزير الداخلية احمد الميسري، فيما نقل ذات الموقع عن مصدر أمني بأحور، أن وكيل محافظة أبين الحمزة والامين العام للمجلس المحلي بمديرية مودية ووجهات وشخصيات اجتماعية بمديرية مودية بالإضافة حضروا اللقاء الذي أفضى إلى إطلاق سراح 33 مختطف من أفراد الحزام عصر اليوم الجمعة بمدينة مودية .