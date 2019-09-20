ورد الان : الحوثيون يفاجئون الشرعية والتحالف بقرار جريئ وغير متوقع ..وبشرى سارة لكل المواطنين في مناطق سيطرتهم

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عدن - ياسمين التهامي - وجهت وزارة المالية في حكومة الإنقاذ الوطني، مصلحة الجمارك، بتسهيل جميع كل الإجراءات والمعاملات الخاصة بتسهيل عملية استيراد مادة الغاز المنزلي، وإعفاء الكميات المستوردة من الرسوم الجمركية.

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وجاء توجيه وزارة المالية، تنفيذاً لما نص عليه المحضر الرئاسي الخامس، الخاص بتوفير مادة الغاز المنزلي، والذي قضى منطوقة بالسماح باستمرار الاستيراد لشحنات الغاز المنزلي بشكل دائم ومستمر، وبدون التقيد بكمية محددة لضمان استقرار الوضع التمويني.

وبحسب وثيقة حصل عليها “يمني برس”، فإن الحضر الرئاسي الخامس، نص ايضاً على ان تعفى شحنات الغاز المنزلي المستوردة من الرسوم الجمركية والضريبية ورسوم الموانئ وعمولة الشركة وكافة العوائد والتكاليف الأخرى الخاصة بالدولة.

ويأتي هذا في إطار حرص حكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة صنعاء تجاه المواطنين، وتخفيف معاناتهم. وفي المقابل، يقابلها مرتزقة تحالف العدوان بحرب اقتصادية أبرز مظاهرها حجز سفن الغاز وفرض اتاوات لتمويل تكاليف اقامتهم في الفنادق.