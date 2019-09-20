في ظاهرة هي الاغرب بتاريخ المدينة : بـ "الصور" ...شاهد ماذا حدث في مدينة عدن مع اشراقة صباح اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - في ظاهرة غريبة من نوعها قام قطيع من البقر بالتوغل وسط مياه البحر بمدينة عدن يوم الخميس. وشوهد قطيع من البقر وهو يتوغل بشواطئ ساحل الحسوة . Advertisements

وعرف عن الحيوانات هروبها من مياه البحر أو مياه السيول لكن هذه هي المرة الاولى التي تدخل فيها قطعان من البقر مياه البحر . وقال شاهد عيان لصحيفة "عدن الغد" ان البقر ظلت داخل مياه البحر لفترة طويلة من الوقت. من بدر الهارش.

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