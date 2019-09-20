شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المباحث الفدرالية الأمريكية تلقي القبض على يمني بسبب منشوراته على الفيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - المباحث الفدرالية الأمريكية تلقي القبض على يمني بسبب منشوراته على الفيسبوك

ألقت المباحث الفدرالية الأمريكية القبض على مواطن من أصول يمنية في ولاية مسيسيبي بعد أن بث فيديو في صفحته على الفيسبوك قالت إنه يحرض على قتل الآخرين.

وأحيل عبدالخالق مرشد إلى المحكمة في مقاطعة لودرديل يوم الثلاثاء الماضي بتهمة التهديد الإرهابي والتحريض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

----------------------------------------

شاهد ايضا :

عـــــاجـــــل : السعوديون يكشفون عن عدوهم الحقيقي الذي اغتال اليوم الضابط العتيبي في سيئون ، وينشرون الادلة التي تقطع الشك باليقين .. شاهد

عاجـــل : ظهور جديد ومفاجئ للأمير المعزول محمد بن نايف.. ومصدر يكشف سر القيود التي شوهدت في ساقه..؟ (شاهد)

عـــــاجـــــل : السعودية تتخذ قراراً مفاجئ بشأن الداعية سلمان العودة .. ونجله عبدالله يعلن الان عن تفاصيل طارئة

Advertisements

شاهد : فتحي بن لزرق يفجر مفاجأة مدوية يجهلها الجميع ويكشف عن السبب الحقيقي لاقالة حافظ معياد

عـــــاجـــــل : روسيا تقرع طبول الحرب وتعلن اول تدخل مباشر في التصعيد القائم بين السعودية وايران ، (تفاصيل طارئة)

“شاهد” محمد علي يفجر قنبلة في وجه السيسي ويكشف سر ثلاجته التي لم يكن بها سوى الماء لـ 10 سنوات

عـــــاجـــــل : قرار طارئ من السعودية يثلج قلوب كل العرب والمسلمين ..هل يفعلها الملك سلمان ؟ (تفاصيل ما حدث اليوم في الرياض

----------------------------------------

وكشف مسؤولون في سجن لودرديل إن مرشد أدلى بتعليقات مشبوهة أدت إلى إجراء تحقيق في نشاطه. حيث قام المحققون بمراجعة منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبناءً على النتائج التي توصلوا إليها، وُجهت إليه تهمة واحدة بتهمة التهديد الإرهابي.

وقال نائب رئيس شرطة المقاطعة وارد كالهون في تصريحات صحفية إنه لا يمكن لأحد استخدام حق التعبير في صنع تهديدات إرهابية. مشيرا الى ان مرشد سيبقى في السجن حتى تنظر هيئة محلفين كبرى في القضية.

وأضاف “لا يمكنك فقط أن تشكل تهديداً لإلحاق الأذى بالآخرين دون أن تكون هناك عواقب”. “في هذه الحالة ، نعتقد أنها استوفت هذا المستوى من التهمة التي وجهناها إليه. وسيتم النظر في قضيته أمام هيئة المحلفين الكبرى التالية المتاحة للنظر فيها.”

ولفت إلى مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي والمخابرات الأمريكية إضافة إلى مكتب المدعي العام وإدارة الإيرادات في ولاية ميسيسيبي في هذه القضية