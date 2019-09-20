شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة عكاظ السعودية تصدم السعوديين وتكشف بالاسم من قتل العميد العتيبي وجنوده في حضرموت!! .. شاهد... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن مخطط خطير يهدف لتفجير الوضع في حضرموت.. قبل حادثة إغتيال قائد التحالف العربي في وادي حضرموت، السعودي المقدم ركن بندر العتيبي.

حيث كشفت صحيفة سعودية، اليوم الثلاثاء، عن مساع لما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتياً لتفجير الأوضاع بحضرموت (شرقي اليمن).

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر يمنية مطلعة أن عناصر موالية للإنتقالي تعقد لقاءات وتعمل على تعبئة الشارع لتفجير الأوضاع الأمنية.

ولم تذكر الصحيفة تفاصيل أكثر عن هذه التحركات للمجلس الانتقالي، إلا أن السعوديين يرون أن حادثة اغتيال العتيبي تأتي ضمن المخطط الذي كشفت عنه عكاظ، ما يعد اتهاما صريحا للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا بتنفيذ العملية الغادرة.

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