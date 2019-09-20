إب.. الحوثيون ينهبون ملايين الريالات من محلات الصرافة

واصلت مليشيا الحوثي الانقلابية، عمليات النهب المنظمة ضد محلات الصرافة بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، لمراسل "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي الانقلابية قامت بمداهمة عدد من محلات الصرافة في مدينة إب ونهبت ملايين الريالات من الطبعة الجديدة.



وبحسب المصادر، فقد نهبت المليشيا من محلات الصراف "اسماعيل الكبسي" ـ وكيل الصيفي للصرافة ـ مبلغ أربعة مليون وخمسمائة ألف ريال.



وأضافت المصادر أن المليشيا نهبت نصف مليون ريال على محلات "الحجي للصرافة" ومثلها على محلات "الياباني للصرافة".



وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، نهبت المليشيا الحوثية، أربعة مليون ريال، على شركة الحزمي للصرافة فرع حزم العدين بمركز المديرية تحت مبرر أنها من العملة الجديدة.



وتفيد مصادر صيرفية، بأن المليشيا تنهب الأموال ذات الطبعة الجديدة على التجار وتعيد استخدامها في السوق لحاجات قياداتها ومن ثم تمارس ابتزاز ونهب الأموال تحت مبرر أنها من الطبعة الجديدة.



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