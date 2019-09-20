وفاة  بطل اليمن في رياضة "الكونغ فو" غرقاً أثناء محاولته الهجرة لأوروبا

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر إعلامية إن البطل اليمني الأولمبي لرياضة "الووشو كونغ فو" هلال الحاج، فارق الحياة غرقاً في مياه الأطلسي أثناء محاولته الهجرة إلى أسبانيا.

وبحسب المصادر فقد جرى استلام جثمان اللاعب من قبل السفارة اليمنية في إسبانيا.

وسبق للحاج الفوز بأكثر من ميدالية ملونة على الصعيد العربي والاسيوي كما كان من ابرز اللاعبين في اليمن.

وتسببت وفاة الحاج بصدمة في الوسط الرياضي اليمن بعد إعلان الخبر.

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وطالب كثير من الرياضيين وزارة الشباب بالاهتمام بأسرة الحاج وتقديم يد العون لها.

يشار إلى أن الصحفي اليمني محمد الأهدل، توفي في أوائل مارس الفائت إثر غرق قارب كان يقله، مع عشرات الشبان من جنسيات عربية مختلفة باتجاه إسبانيا، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، قبالة الجزائر.

وقبل الأهدل فقد يمنيون كثر حياتهم قبل الوصول إلى دول في أوروبا كاليونان وغيرها.

وأجبرت الحرب التي افتعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014، المئات من اليمنيين على الهجرة غير الشرعية ومغادرة البلاد بسبب الظروف المعيشية القاسية ونهب الحوثيين للرواتب منذ نحو أربعة أعوام، وانعدام مصادر الدخل.