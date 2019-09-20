التحالف  يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في محافظتي صعدة وحجة

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الجمعة 20 سبتمبر 2019
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الخليج 365 ـ صنعاء
جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، أيلول 20، 2019، قصفها مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظتي صعدة وحجة شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية باقم شمالي صعدة، تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
ولفتت المصادر إلى أن الطيران الحربي عاد وقصف مواقع للمليشيا في مديرية الظاهر، شمال غربي المحافظة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
وتعرضت مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من مديريات المحافظة، خلال الأسبوع الجاري، لقصف جوي ومدفعي عنيف.
وفي محافظة حجة، كثفت مقاتلات التحالف قصفها مواقع للمليشيا في مديرية حرض التي تشهد منذ أيام مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين.
وذكرت مصادر إعلامية أن القصف طال مواقع تمركز المليشيا في محيط مركز المديرية.
كما قصف التحالف، تجمعات للمليشيا في مديرية مستبأ بالمحافظة ذاتها.
ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي مليشيا الحوثي جراء القصف الجوي.
وكان التحالف أعلن، يوم أمس، عن عملية استهداف للمليشيا شمال مدينة الحديدة.
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