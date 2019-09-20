مصطفى نصر : المشكلة الإقتصادية باتت أعمق وأكبر والتغييرات لا تشكل فارقاً

الجمعة 20 سبتمبر 2019

قال الخبير الإقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن المشكلة الاقتصادية باتت اعمق وأكبر ولم تعد التغييرات تشكل فارقا كبيرا .



وأضاف نصر في منشور له بالفيسبوك، تعليقاً على قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين محافظاً جديداً للبنك المركزي اليمني، "أما بالنسبة لحافظ معياد فقد تسلم البنك المركزي وسعر صرف الريال ٥٨٥ ريال للدولار الواحد وسلمه وسعر الريال اكثر من ٦٠٠ ريال، وكان هناك بنكين متنازعين على الصلاحيات في صنعاء وعدن فقط فاصبح لدينا خلاف بين المحافظ ونائبه في اطار البنك الواحد عدن!" .

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وتابع "الفضلي لديه خبرة طويلة في العمل المالي لكن تحديات كبيرة ستواجهه في المرحلة المقبلة أهمها الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلد واقتراب انتهاء الوديعة السعودية وتراجع الموارد وغيرها" .

وصدر أمس القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 2019م، قضت المادة الأولي منه بتعيين الدكتور احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني.

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.