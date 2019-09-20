المليشيا تلزم ملاك محلات الدعاية بإعداد لوحات لتغطية الاحتفال بذكرى الانقلاب

الجمعة 20 سبتمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعاتقالت مصادر إعلامية إن مليشيات الحوثي الإرهابية ألزمت مالكي محلات الدعاية والإعلان في العاصمة صنعاء على إعداد لوحات دعائية لتغطية احتفالها بذكرى انقلابها على السلطة.

ونقلت وكالة "خبر" عن مالك أحد محلات الدعاية والإعلان قوله، إن مليشيا الحوثي أجبرت مالكي محلات الدعاية والإعلان ومحلات الطباعة على إعداد وطبع مئات اللوحات الدعائية بمناسبة الذكرى الخامسة لانقلابها على السلطة الموافق 21 سبتمبر.

وأكد أن المليشيا اعتقلت عدداً من مالكي محلات الدعاية والإعلان والطباعة لرفضهم دعم احتفالها بذكرى الانقلاب واقتادتهم إلى جهة غير معروفة.

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إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن قيادة المليشيا بالمجلس السياسي التابع للحوثيين رصدت مبالغ مهولة للتغطية الدعائية والإعلامية للمناسبة ذاتها، بالإضافة إلى أن قيادة المليشيا بأمانة العاصمة وجهت بإزالة مئات الدعايات التجارية على اللوحات الإعلانية في شوارع العاصمة صنعاء وترك مساحتها لشعارات الجماعة وذكرى انقلابها المزمع إقامته السبت المقبل.

ولفتت المصادر أن المليشيات تتعمد تجاهل ذكرى عيد الـ26 سبتمبر الذي أسقط النظام الإمامي البغيض الذي سيقام بعد أربعة أيام من احتفائها بذكرى انقلابها بهدف إزالته من ذهنية اليمنيين، وتسعى لترسيخ يوم انقلابها المشؤوم وسيطرتها على السلطة بقوة السلاح.

وتحتفل المليشيا غدا السبت بذكرى اجتياحها للعاصمة صنعاء في 21\9\2014.