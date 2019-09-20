مسلحو الميسري ينصبون نقاط تفتيش على خط احور الساحلي بأبين

الجمعة 20 سبتمبر 2019

أبين - الخليج 365



قال مسافرون، ان مسلحين يتبعون نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري، قاموا بنصب نقاط تفتيش على خط ساحل أحور الساحلي في ابين، على خلفية إحباط قوات الحزام الأمني لمحاولة شقيقه تهريب أموال كبيرة لهم .

وذكر المسافرون، أن المسلحين يقومون بتفتيش المسافرين بالبطائق الشخصية في طريق احور الخط الساحلي مفرق الوضيع بحثاً عن أي عناصر تابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني .

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وبحسب المسافرين فإن هذه المجاميع التي يقودها شخص يدعى الخضر جديب ويعمل في مكتب الميسري قد استهدفت عددا من جنود الحزام الامني من ابناء باكازم وهو الامر الذي ادى لرد عنيف من قبل قبائل المحفد والذين استهدفوا اطقم تابعه للمليشيات بعدد من الكمائن .

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية، أن قوات الحزام الأمني بمحافظة ابين، أحبطت محاولة تهريب أموال لمسؤولين في الشرعية إلى شبوة، والقت القبض على شقيق نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس، أحمد الميسري، وهو يحاول تنفيذ ذلك .

وذكرت المصادر أن شخصيات كبيرة من محسوبي وأقارب مسئولين وقيادات في حكومة هادي وقعوا في قبضة الحزام الأمني، بينما حاولوا تهريب أموال كبيرة بالتستر عليها في سيارة مموهة .