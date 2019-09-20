من قتل الجنود السعوديين في حادثة حافلة العبر؟

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عدن - ياسمين التهامي - اثار الكشف عن مقتل اثنان من افراد الجيش السعودي في هجوم مسلح استهدف حافلة نقل ركاب بمحافظ حضرموت الضوء على هجمات متزايدة استهدفت الحضور السعودي في حضرموت . وشن مسلحون مجهولون هجوما مسلحا استهدف حافلة ركاب كانت في طريقها من منفذ الوديعة إلى مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة . Advertisements واعترض المسلحون الحافلة واطلقوا النار على ركابها وصعدوا بحسب شهادة عدد من الشهود واجهزوا على الجنديين السعوديين. وبدأ واضحا ان الجنود السعوديين كانوا المستهدفين من هذا الهجوم . جاء هذا الهجوم عقب ساعة واحدة فقط من تفجير اودى بحياة قائد القوات العسكرية السعودية في وادي حضرموت . وجاء الهجوم الذي استهدف القوات السعودية وجنود المملكة في وقت تزايد فيه انتشار مجاميع مسلحة نفذت هجمات مسلحة استهدف قوات عسكرية في المحافظة . ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن التفجير الذي استهدف القوات السعودية في حضرموت . ودأبت الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة على اعلان مسئوليتها عن هجمات كهذه لكن لم يحدث أي اعلان حتى اللحظة عن هذه الهجمات من قبل أي جماعة.

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