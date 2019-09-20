إخوان الشرعية يعاقبون قائد المنطقة الرابعة بعد كشف حقيقة تحالفهم مع الإرهاب

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - أيمن منصور

أعتبر عسكريون وسياسيون محليون، قرار وزير الدفاع، محمد علي المقدشي، بإيقاف قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء، فضل حسن العمري، بمثابة العقاب على كشفه حقيقة تحالف إخوان الشرعية مع العناصر المتطرفة والتنظيمات الإرهابية .



وقال المحلل العسكري، عبدالله الجعفري، لـ(الخليج 365) أن الوثيقة الصادرة عن قائد المنطقة الرابعة قبل أيام هي سبب إيقافه عن العمل .. مشيراً إلى أن الوثيقة كشفت حقيقة جيش الشرعية الذي كان يعتزم إجتياح العاصمة عدن أواخر أغسطس الماضي قبل أن يتعرض لضربة جوية من مقاتلات التحالف العربي .

وأضاف الجعفري، أن الوثيقة وضعت الشرعية في مأزق كبير وعرتهم أمام المجتمع الدولي وكشفت وقوفهم وراء التنظيمات الإرهابية التي تهدد المنطقة .. لافتاً إلى أن هذا الإجراء رغم عدم قانونيته إلا أنه يؤكد المعلومات التي أوردتها الوثيقة الصادرة عن قائد المنطقة العسكرية الرابعة .

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وجاء في الأمر العملياتي رقم (18) الصادر عن قائد المنطقة العسكرية الرابعة لعام، 2019م، وصول ميليشيا حزبية مسلحة مرتبطة بالإرهاب من خارج أبين الباسلة مدعومة بمجاميع قاعدية وداعشية مسلحة .. مشيراً إلى أن تلك الميليشيات وصلت من محافظتي مأرب والبيضاء ومناطق أخرى وتهدد الأمن والإستقرار وتقضي على الأخضر ولايابس في عدن والمحافظات المحررة .

وأشار الأمر، إلى توجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، المشير الركن عبدربه منصور هادي، التي أكدت على تهدئة الوضع ونزع فتيل الفتنة، وعودة جميع القوات الواصلة من خارج ابين الى مناطقها السابقة فوراً، وعودة وحدات محور ابين الى معسكراتها، وإعادة انتشار وحدات محور ابين وقوات الانتقالي بعد تطهير محافظة ابين من العناصر الارهابية، واعادة الانتشار وفق المسرح العملياتي الهادف الى استكمال تحرير الوطن من المليشيات الانقلابية الحوثية واذرعها الارهابية .

وأزاء ذلك أصدر وزير الدفاع، أمراً إلى وحدات المنطقة العسكرية الرابعة، قضى بإيقاف التعامل مع توجيهات قائد المنطقة تحت مزاعم أنه موقوف عن العمل .

وأكد محللون سياسيون، أن هذه التوجيهات الصادرة عن وزير الدفاع تعزز حقيقة أن تنظيم الإخوان وعبر ذراعه السياسي والعسكري في اليمن، حزب الإصلاح، يسيطر على الشرعية وعلى قراراتها العسكرية والسياسية .