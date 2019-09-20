الحربي: قرارات هادي تؤكد هيمنة الإخوان على الشرعية وقطر خسرت 6 قضايا

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الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب
عدن - الخليج 365
علق الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، على القرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.
وقال الحربي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رصدها "الخليج 365" إن "القرارات التي صدرت عن الرئيس هادي تؤكد بما لايدع مجالا للشك هيمنة الإخوان على الشرعية بشكل مطلق".
وأضاف "وتؤكد انتصار الجناح الإخواني الرافض لحوار جده والذي يفضل الصدام مع المكونات اليمنية بدلاً عن تقويم اعوجاج الشرعية.".
وفي موضوع آخر ذكر في تغريدة أخرى أن "قطر خسرت حتى الآن أكثر من 6 قضايا دولية رفعتها ضد دول المقاطعة ، قضية القرصنة الوهمية، قضية المجال الجوي ،قضية على 3 بنوك سعودية واماراتية ،قضية بيع منتجات دول المقاطعة ، قضية اتهام الامارات بالتمييز العنصري،واليوم خسرت قضية بي إن سبورت ضد عربسات".
ومضى "عندما استنهض العالم لمحاربة داعش كانت الامارات ركيزة أساسية للتحالف الدولي وعندما استغاثت اليمن كانت الامارات الحليف الصادق للسعودية والعرب في التحالف العربي واليوم تلبي نداء العالم بانضمامها للتحالف الدولي لتأمين الملاحة البحرية، الامارات دولة رجالها في تأهب دائم
واشار إلى أن "الشفافية التي أبدتها المملكة أحرجت العالم وأعطت قادة الدول درساً في التعامل مع الأزمات، فبالأمس خرج وزير الطاقة لطمأنة العالم واليوم خرج المتحدث باسم وزارة الدفاع ليكشف أمام الملأ حقيقة الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النفطية وبأدلتها".
واختتم " لك أن تتخيل أن الدفاعات السعودية وبسواعد أبطالها تصدت حتى الآن لأكبر هجمة من نوعها،.واستطاعت اعتراض أكثر من 230 صاروخ بالستي وأكثر من 250 طائرة مسيرة ما يجعلها في صدارة قوات الدفاع الجوي في العالم".
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