عقب حديث الحوثيين عن التصعيد.. "الخليج 365" يرصد خروقاتهم بالحديدة خلال ساعات

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الحديدة - الخليج 365

بعد أشهر من استمرار مليشيا الحوثي بخرق الهدنة في الحديدة بشكل شبه يومي وقصفت بشكل عشوائي وعنيف جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة، تحدثت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، "عن أن ما وصفته ب «التصعيد» شمال الحديدة ينسف اتفاق السويد".



واعتبر الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام، أن غارات التحالف بالحديدة من شأنه أن ينسف اتفاق السويد.

وأشار إلى أن "موقف الأمم المتحدة في هذا الشأن على المحك.

ورصد "الخليج 365"، خروقات الحوثيين خلال الساعات الماضية، حيث تتواصل الخروقات والإنتهاكات اليومية التي تقوم بها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في إطار تصعيدها المستمر في الحديدة ، حيث قصفت المليشيا مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الصالح بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقال مصدر عسكري ميداني أن عناصر المليشيا أطلقت 6 مقاذيف مدفعية الهاون الثقيل على مواقع القوات المشتركة ، بالتزامن مع استهدافها بالأسلحة الثقيلة 23 م.ط بشكل متواصل نهار أمس الخميس.

وأردف المصدر أن مسلحو المليشيا فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة المتوسطة من عيار 1.45 وعيار 12.7 وبسلاح البيكا صوب مواقع أخرى يتمركز فيها جنود القوات المشتركة شرق المدينة.

وفي تصعيد جديد لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران ، شنت المليشيات عمليات قصف مدفعي وصاروخي عنيفة وعمليات استهداف متواصلة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف مدفعية الدبابات وقذائف مدفعية الهاون الثقيل وبالقذائف الصاروخية مستهدفة مواقع القوات في مناطق متفرقة من الجبلية وبشكل عنيف .

وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت المواقع بالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 ، وبالأسلحة القناصة وبسلاح معدل البيكا.

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في الوقت نفسه أشارت المصادر أن المليشيا عاودت قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة شمال منطقة الجبلية مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وجددت مليشيات الحوثي انتهاكاتها السافرة للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة ، وشنت عمليات استهداف بالأسلحة المتوسطة والقذائف على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا ومنطقة الفازة التابعة لها.

حيث استهدفت عناصر المليشيا مواقع القوات في الفازة بسلاح معدل البيكا وبسلاح الدوشكا بشكل مكثف ومتواصل.

كما استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق مديرية التحيتا بقذائف RBG ، وفي ذات السياق قصفت المليشيا مواقع أخرى للقوات شمال المديرية بقذائف مدفعية الهاوزر بشكل عنيف.

وشنت مليشيات الحوثي الموالية لإيران مساء أمس الخميس هجوماً عنيفا على مواقع القوات المشتركة في مدينة الحديدة، ضمن خروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر عسكري ميداني أن المليشيات الحوثية شنت الهجوم على مواقع القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة واستهدفتها بعدد من قذائف الهاون والأسلحة المتوسطة عيار 12.7 و14.5 بالإضافة إلى الأسلحة القناصة .

وأشار المصدر أن أبطال القوات المشتركة تمكنوا من التصدي لهجوم المليشيات الحوثية بكل بسالة وقوة وحزم.

وتجددت الخروقات والإنتهاكات اليومية التي ترتكبها مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن ، والمتمثلة بعمليات القصف والإستهداف المتواصلة التي تطال مواقع القوات المشتركة والأحياء السكنية المكتضة بالسكان في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.

مديرية الدريهمي واحدة من المناطق المستهدفة من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية ، حيث طالها القصف العنيف بالمدفعية وبالأسلحة المختلفة للمليشيات والذي استهدف مواقع القوات المشتركة في أطراف المديرية . مصدر عسكري ميداني أفاد أن المليشيا قصفت بمدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والمدفعية عيار 82 مواقع القوات شرق المديرية ، فيما تعرضت مواقع أخرى جنوب المديرية للقصف العنيف بقذائف مدفعية الهاوزر.

ويضيف المصدر عن قيام عناصر المليشيا الإرهابية بفتح نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح البيكا على نفس المواقع بشكل متقطع خلال ساعات المساء من يوم أمس الخميس. a