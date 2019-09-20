مُكملات غذائية مُقدمة من الهلال الإماراتي دعماً لمستشفيات تعز 

الجمعة 20 سبتمبر 2019

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مختلف المساعدات في المناطق المحررة بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم.



ووفق متابعة "الخليج 365"، سيّرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أطنان من المكملات الغذائية دعماً لمستشفيات محافظة تعز،

وخصص هذا الدعم لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد بين أوساط الأمهات والأطفال الذين يتوافدون باستمرار إلى المستشفيات وبحاجة ماسة للحصول على الرعاية الصحية الكاملة.

Advertisements

وسلمت هذه الدفعة من المكملات الغذائية وهي 12 طن لمكتب الصحة العامة بمحافظة تعز.

وأكد الدكتور علي سعيد نائب مدير مكتب الصحة بمديرية المظفر أن هذه المكملات الغذائية ستسهم في رفع أداء الخدمات الطبية بالمستشفيات المتخصصه للأمهات والأطفال المرضى الذي يعانون من مشاكل صحية منها سوء التغذية.

وأضاف بأن القافلة التي سيرت لمستشفيات تعز عموما وعلى وجه الخصوص لمركز الوفاء للأمومة والطفولة الذي يستقبل باليوم الواحد مئات الحالات المصابة بسوء التغذية وخصوصا في أوساط فئة المهمشين.

ومن جانبهم ثمن المرضى الدعم الذي تقدمه دولة الامارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي في المحافظة للتخفيف من معاناة الاهالي والمساهمة باستقرار الأوضاع الصحية.