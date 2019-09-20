بالوثيقة.. محور تعز يتجاوب مع قرار إيقاف التعامل مع قائد العسكرية الرابعة

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب عدن - الخليج 365

تجاوبت قيادة محور تعز، جنوب اليمن 256كم، مع القرار الصادر عن وزارة الدفاع بإيقاف التعامل مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة.



ووفق الوثيقة التي حصل عليها "الخليج 365"، كشفت الوثيقة،عن أن وزارة الدفاع بحكومة الشرعية أصدرت قرارا بإيقاف التعامل مع إي تعليمات صادرة من قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ، مؤكدة أنه موقوف عن العمل.

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وجاء القرار، بعد يوم واحد من إصدار قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، أوامر بانسحاب التشكيلات العسكرية الغير منتمية لمحور أبين وإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية.

فيما أظهرت وثيقة أخرى، تجاوب محور تعز مع تلك الأوامر الصادرة من وزارة الدفاع بحكومة الشرعية وتأكيدها على عدم تعاملها مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة .

وكانت مالية وزارة الدفاع بحكومة الشرعية، قد رفضت صرف مرتبات الجنود التابعين للمنطقة العسكرية الرابعة وغيرها من المستحقات المالية والمادية وكذلك وقف أي دعم للجبهات.