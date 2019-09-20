- 1/2
- 2/2
الجمعة 20 سبتمبر 2019
كتب
عدن - الخليج 365
تجاوبت قيادة محور تعز، جنوب اليمن 256كم، مع القرار الصادر عن وزارة الدفاع بإيقاف التعامل مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة.
ووفق الوثيقة التي حصل عليها "الخليج 365"، كشفت الوثيقة،عن أن وزارة الدفاع بحكومة الشرعية أصدرت قرارا بإيقاف التعامل مع إي تعليمات صادرة من قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ، مؤكدة أنه موقوف عن العمل.
وجاء القرار، بعد يوم واحد من إصدار قيادة المنطقة العسكرية الرابعة، أوامر بانسحاب التشكيلات العسكرية الغير منتمية لمحور أبين وإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية.
فيما أظهرت وثيقة أخرى، تجاوب محور تعز مع تلك الأوامر الصادرة من وزارة الدفاع بحكومة الشرعية وتأكيدها على عدم تعاملها مع قيادة المنطقة العسكرية الرابعة .
وكانت مالية وزارة الدفاع بحكومة الشرعية، قد رفضت صرف مرتبات الجنود التابعين للمنطقة العسكرية الرابعة وغيرها من المستحقات المالية والمادية وكذلك وقف أي دعم للجبهات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. محور تعز يتجاوب مع قرار إيقاف التعامل مع قائد العسكرية الرابعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.