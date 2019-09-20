شكرا لقرائتكم خبر عن "حافظ معياد“ يوجه رسالة عاجلة للرئيس ”هادي“ بعد ساعة من اقالته ويعلق على قرار تعيين ”الفضلي“ خلفا له والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق محافظ البنك السابق حافظ فاخر معياد، على قرار الرئيس ”هادي“، الذي صدر مساء اليوم الخميس، ويقضي بإقالة ”معياد“ من منصبه كمحافظ للبنك، وتعيين أحمد عبيد الفضلي خلفا له.

وفور

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صدور القرار، كتب حافظ معياد تدوينة على ”فيسبوك“ رصدها ”مأرب برس“، وصف فيه تعيين ”الفضلي“ بـ”القرار الحكيم“ كونه من ”خيرة الناس ومن القيادات الكفؤة القادرة على تولي هذه المهمة“.

وقال ”معياد“ ”لا يسعني هنا الا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، لتجاوبه مع طلبي وتفهمه واحترامه لقناعتي بالالتزام بمدة الستة الأشهر المتفق عليها معه لادارة البنك المركزي اليمني وانقاذ العملة من الانهيار“.

وأكد انه سيكون عونا للمحافظ الجديد وان فريق العمل مستمر الى جانبه، مطمئنا المواطنين ازاء تدهور سعر الصرف قائلا: ”لا قلق على استقرار العملة“.