شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وسط تحذيرات شديدة للمواطنيين...هذا مايحدث الان في جازان "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود ضباب وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة جازان. Advertisements وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل جازان، وفرسان؛ فيما تبدأ الساعة 6:45، وتنتهي في تمام الساعة 8:00.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : وسط تحذيرات شديدة للمواطنيين...هذا مايحدث الان في جازان "صورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.