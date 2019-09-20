شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تُفجع بموت أحد أهم أبطالها بعيداً عن أراضيها (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي بطل اليمن في لعبة "الكونغ فو"، إثر غرق قارب كان يقله، مع عشرات الشباب من جنسيات عربية مختلفة، باتجاه إسبانيا، أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية، عبر دولة المغرب. Advertisements وتداول ناشطون خبر وفاة لاعب المنتخب الوطني للكونغ فو هلال الحاج توفي غرقاً الخميس، أثناء محاولته الهجرة إلى أسبانيا، فرارا من جحيم الحرب في اليمن. ويعد الحاج من أبرز لاعبي المنتخب الوطني في الكونغ فو الحاج سبق له الفوز بأكثر من ميدالية في بطولات عربية وآسيوية.

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