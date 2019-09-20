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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاهد| فتاة عربية تتحوّل إلى شيطان وتقتل والدتها خنقاً بحبل غسيل بعدما اكتشفت ما تفعله على الهاتف .. "صور"

أقدمت فتاة مصرية (17 عاماً) على قتل والدتها (40 عاماً)، خنقاً بقطعة قماش وحبل غسيل؛ لخشيتها من أن تخبر والدها بعدما ضبطتها تتحدث على الهاتف مع عشيقها. ---------------------------------------- شاهد ايضا : عـــــاجـــــل : السعوديون يكشفون عن عدوهم الحقيقي الذي اغتال اليوم الضابط العتيبي في سيئون ، وينشرون الادلة التي تقطع الشك باليقين .. شاهد عاجـــل : ظهور جديد ومفاجئ للأمير المعزول محمد بن نايف.. ومصدر يكشف سر القيود التي شوهدت في ساقه..؟ (شاهد) عـــــاجـــــل : السعودية تتخذ قراراً مفاجئ بشأن الداعية سلمان العودة .. ونجله عبدالله يعلن الان عن تفاصيل طارئة شاهد : فتحي بن لزرق يفجر مفاجأة مدوية يجهلها الجميع ويكشف عن السبب الحقيقي لاقالة حافظ معياد Advertisements عـــــاجـــــل : روسيا تقرع طبول الحرب وتعلن اول تدخل مباشر في التصعيد القائم بين السعودية وايران ، (تفاصيل طارئة) “شاهد” محمد علي يفجر قنبلة في وجه السيسي ويكشف سر ثلاجته التي لم يكن بها سوى الماء لـ 10 سنوات عـــــاجـــــل : قرار طارئ من السعودية يثلج قلوب كل العرب والمسلمين ..هل يفعلها الملك سلمان ؟ (تفاصيل ما حدث اليوم في الرياض ---------------------------------------- وفي التفاصيل، قررت الإبنة وتدعى “ندى” التخلص من والدتها “شيرين”، حتى لا يفتضح أمرها، بعدما عاتبتها والدتها على العلاقة العاطفية التي تربطها بذلك الشاب وأمرتها بتركه، وطلبت منها الإهتمام بدراستها، وإلا ستخبر والدها بالأمر. واعترفت المتهمة بعد القبض عليها، وقالت: “لعب الشيطان بعقلي بأن أتخلص منها حتى لا تفضحني أمام والدي، فقمت بجلب قطعة قماش وحبل غسيل وجئت من خلفها وعقدت حبل الغسيل على رقبتها وخنقتها به وبقطعة القماش، ثم بدأت أصرخ حتى جاء الجيران وجدوها ساقطة مغشية عليها، حتى لا أحد يكشف جريمتي”. وقالت في اعترافاتها إنها لم تقصد قتل والدتها وقالت وهي تبكي: “الشيطان السبب، أغواني لقتلها”. ورددت أنها نادمة على ما فعلت وأنها تريد عودة والدتها للحياة لتسامحها. وتولت النيابة مباشرة التحقيقات وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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