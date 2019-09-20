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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تركيا تواصل تسريب المفاجآت وتقصم ظهر السعودية .. الكشف عن المتعاون المحلي الذي تسلم أجزاء من جثة "خاشقجي" وأخفاها خارج القنصلية ..والمسؤول الذي قام بتعطيل كاميرات المراقبة (تسجيلات جديدة)

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كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تواصل تسريب المفاجآت وتقصم ظهر السعودية .. الكشف عن المتعاون المحلي الذي تسلم أجزاء من جثة "خاشقجي" وأخفاها خارج القنصلية ..والمسؤول الذي قام بتعطيل كاميرات المراقبة (تسجيلات جديدة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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