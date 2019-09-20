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عدن - ياسمين التهامي - الإدارة العامة لتنمية المرأة وجمعية الإبداع تختم دورة تدريب (ToT ) في سيحوت

جهينة يمن: خاص.

اختتمت صباح اليوم الدورة الاولى للمدربات بمدرية سيحوت برعاية الشيخ راجح سعيد باكريت محافظ محافظة المهره وباشراف مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة أقامتها جمعية الابداع لتنمية المرأة م/ المهره والإدارة العامة لتنمية المرأ ة بالمحافظة بمشاركة 25 مشاركة من مديرية سيحوت نفذها المدرب الأستاذ احمد محفوظ باحصين.

و في ختام الدورة التدريبة التي حضرها الأستاذ/ عبدالله عوض باعبده القائم باعمال الامين العام للمجلس ا لمحلي سيحوت والاستاذ سالم سويلم نائب مدير عامم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل م/ المهره والأستاذة أوسان باعباد مديرة ادارة تنمية المرأة بسيحوت .

بدء حفل الختام بأيات من الذكر الحكيم تلى ذلك كلمة ترحيبية للأستاذة أوسان باعبده.. اثنت فيها على الجهود المبذولة من المشاركات في الإلتزام بالحضور و المناقشة مقدمة شكرها للمدرب حمد باحصين على تعاونه له في توصيل المعلومات للمتدربات و لمديرة عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بالمهرة الأستاذة لبنى صالح كلشات و جمعية الإبداع لتنمية المرأة.

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و دعت أوسان المتدربات تطبيق ما تلقوه من معلومات ومهارات في الحياة العملية عن سعادتها لاقامة هذه الدوري وتاسيس طاقم تدريبي نسوي لاول مرة في سيحوت.

من جانبها عبرت سميرة خميس أمين عام جمعية الابداع عن شكرها للداعمين من جهات وافراد لإنجاح الدورة التدريبة ووجهت إلى ضرورة الاهتمام بالفتيات المتدربات ومساعدتهن في تطبيق حصيلة ماتلقينه من معارف.

إلى ذلك قدمت زهرات مدرسة الزهراء وصلة انشادية نالت اعجاب الحاضرين بدورها القت سلمى زين كلمة المتدربات شكرت خلالها السلطة المحلية بمديرية سيحوت و الإدارة العامة لتنمية المرأة وجمعية الابداع لاقانة مثل هذه الدورات التي تعود بالفائدة للمجتمع

في ختام الحفل جرى تكريم الجهات الداعمة والمشاركات و المدرب ،حضر عمرين محمد خميس مدير مكتب التربية والاخ سعيد معرابي مدير مكتب الصحة والاخ محمد بن ربيع مدير محوالامية و آخرين