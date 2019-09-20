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عدن - ياسمين التهامي - مدير أمن محافظة المهرة مفتي صمودة يلتقي أمين عام محلي سقطرى

جهينة يمن: أنور الهاروني

التقى العميد/ مفتي سهيل صمودة مدير أمن محافظة المهرة بالأمين العام لمحافظة سقطرى عبد الحليم محمد عبد الله جمعان , وفي اللقاء رحب صمودة بزيارة جمعان التي تكتسب أهميتها من خلال الروابط والعلاقات التأريخية بين أبناء المحافظتين , مؤكدا أن الزيارة ستعمل على تفعيل وتنشيط العلاقات ما بين المهرة وسقطرى.

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من جانبه شكر جمعان على طيب اللقاء وكرم الضيافة وحفاوة الأستقبال وهي ميزة ليست بغريبة على أبناء محافظة المهرة , وفي اللقاء تم مناقشة عدد من القضايا منها معاناة العالقين من ابناء سقطرى في محافظات (المهرة ـ حضرموت ـ عدن) مؤكدا" له ان خلال زيارته للمهرة التقى الشيخ/ صالح بن عليان وكيل المحافظة وأمين عام المجلس المحلي بالمهرة الأخ/ سالم بن نيمر.

هذا وقد ناقش الجانبان جملة من القضايا المشتركة سواء في الجانب المدني أو الأمني لما من شأنه أن يصب في مصلحة أبناء محافظتي المهرة و سقطرى والعمل على توفير قنوات للتواصل وتبادل الزيارات و الخبرات بينهم , وكذا العمل على تسهيل المعاملات لأبناء سقطرى القاطنيين في المهرة والواصلين إليها في الهجرة و الجوازات و السجل المدني.