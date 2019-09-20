عــاجل: قرارات جمهورية جديدة والرئيس هادي يطيح بكبار مسئولي الشرعية .. وتعيين ‘‘بن بريك’’ في منصب رفيع (الأسماء والمناصب)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الخميس 19 سبتمبر/أيلول، قرارت جمهورية بتعديلات وزارية وتعيين محافظا جديدا للبنك المركزي اليمني. وتقضي القرارات بتعيين الدكتور احمد عبيد الفضلي محافظاً للبنك المركزي اليمني، خلفا للمحافظ السابق حافظ فاخر معياد. جديد الحدث أونلاين: Advertisements ونصت القرارات على تعيين سالم صالح سالم بن بريك وزيراً للمالية، والسفير محمد عبدالله محمد الحضرمي وزيراً للخارجية.

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