عــــــــــاجل: مذبحة مروعة في صفوف القوات السعودية واليمنية بحضرموت وانفجارات عنيفة .. وسقوط قيادات بارزة (اسم+تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشفت مصادر محلية عن مقتل قائد عسكري سعودي بارز، يوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة وادي حضرموت . وقال مصدر محلي، ان قائد القوة السعودية المتمركزة في وادي حضرموت ويدعى ابو نواف قتل بانفجار عبوة ناسفة . جديد الحدث أونلاين: Advertisements وتسبب الانفجار بمقتل عدد من الجنود اليمنيين والسعوديين. وأفادت مصادر محلية العثور على عبوات ناسفة وخلال تفكيكها بمدينة شبام من قبل قوة سعودية ويمنية انفجرت احداها وهو ماتسبب بسقوط قتلى عسكريين سعوديين ويمنيين.

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