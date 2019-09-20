شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السعوديون يكشفون عن عدوهم الحقيقي الذي اغتال الضابط العتيبي في سيئون ، وينشرون الادلة التي تقطع الشك باليقين .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - دشن ناشطون سعوديون حملة تحت هاشتاج #الحليف_الخائن ، اتهمو فيها الامارات بالوقوف وراء الحادثة التي شهدتها سيئون اليوم الخميس واستشهد فيها قائد القوات السعودية في حضرموت المقدم ركن بندر بن مزيد العتيبي وعددا آخر من الجنود والمسافرين الذين صادف مرورهم لحظة انفجار العبوة الناسفة .



وقال الناشط السعودي سعيد بن ناصر الغامدي في تعليقة على الحادثة بتغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" :

( على طريقة اغتيال السهيان في ذوباب: اغتيال المقدم ركن/بندر بن مزيد العتيبي في #سيؤن بـ #حضرموت بسبـب عبوة ناسفة. النخبة الحضرمية والشبوانية معروفة أعمالهم ومعروف من يحميهم ويمولهم.)

جديد الحدث أونلاين:

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واضاف الغامدي في تغريدة اخرى :

( ما أشبه الليلة بالبارحة لما اغتيل السهيان عن طريق #الحليف_الخائن خرجت مئات الحسابات تتهم الإصلاح! بحجة أن ذو باب تحت الشرعية واليوم يتكرر الأمر نفسه مع اغتيال العقيد بندر العتيبي! #شيطان_العرب ينفذ اغتيالته بعيدا عن مناطق مليشياته المستأجرة)

من جانبة المحلل السياسي السعودي سلطان الطيار اعاد نشر تغريدة سابقه للصحفي التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من الامارات هاني مسهور قال فيها : (مهم إن تستمر حرب الكمائن في اصطياد جرذان حزب الإصلاح ليس في شبوة وحدها بل يجب أن تتوسع في وداي حضرموت) ، وعلق الطيار على التغريدة بقولة :

( صحفي تابع لميليشيات المجلس الانتقالي يغرد من مقر عمله في جريدة البيان الاماراتية قبل أربعة أيام اليوم استشهاد عدد من السعوديين ورفاقهم في الجيش اليمني في وادي حضرموت )

كما اعاد الطيار نشر تغريدة اخرى نشرها الضابط الاماراتي فهد الكتبي قبل يوم من الحادثة قال فيها : (أي تحرك للقوات الاخونجية الارهابية بإتجاه ساحل حضرموت سيتم التعامل معها من قبل القوات الإماراتية بطريقة المقلقل. #حضرموت_تغلق_البزبوز) ، وعلق الطيار على تغريدة الكتبي بقولة : ( بعد هذا التهديد بساعات سقط ضابط سعودي وعدد من الجنود السعوديين والجيش اليمني في #حضرموت شهداء رحمهم الله من يتحكم في المشهد هناك ومن يدير التنظيمات الإرهابية ؟ سؤال كبير )