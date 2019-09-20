الحوثيون يستبدلون مسميات الشوارع والمواقع التاريخية بأسماء إيرانية 

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب صنعاء - الخليج 365

استبدل الحوثيون، مسميات تاريخية بأسماء إيرانية فارسية.



وكشف مصدر مقرب من الحوثیین في صنعاء، أن ھناك لجانا تعمل حالیا على حصر عدد من مسمیات المواقع والشوارع والكلیات والقاعات الجامعیة والصالات العسكریة وغیرھا، واستبدالھا بمسمیات جدیدة لشخصیات حوثیة كالقنادیل والزینبیات.

وأضاف المصدر، وفق ما نشرته صحيفة "الوطن" الصادرة الجمعة تابعها "الخليج 365"- أن اللجنة تضم وزراء الأشغال العامة والطرق والتربیة والتعلیم والسیاحة والمیاه والبیئة، إلى جانب عدد من الجھات الوزاریة الحوثیة، مبیناً أنھ سیتم تغییر مسمیات تاریخیة عظیمة تشمل البعض منھا حضارات والبعض الآخر أسماء أعلام تاریخیین، وأسماء بعض الصحابة، وأسماء ذات دلالات تاریخیة ومعالم قدیمة، وتحویلھا إلى أسماء حوثیة حصریة لأشخاص لم یقدموا للیمن والعروبة والدین غیر القتال والإرھاب وسفك الدماء ودمار البلدان وخنوعھم وخضوعھم وانقیادھم عملاء للفرس.

وأشار المصدر إلى أن من تلك المسمیات التي سینالھا التغییر جبال تاریخیة في الیمن وقرى أثریة ومساجد وقرى وأودیة ومدن ومواقع ذات عمق تاریخي تعود مسمیاتھا إلى آلاف السنین، إضافة إلى تغییر مسمیات بعض الكلیات والقاعات الجامعیة، وسیصل ذلك إلى الشوارع الرئیسیة والفرعیة والقلاع التاریخیة، وتابع «ھنا ستشھد الیمن طمسا لحضارتھا التاریخیة التي تمتد أعلى أعماق التاریخ، وتشویھ لماضیھا والحضارة الحمیریة والعدنانیة الیمنیة».

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وبین أن التحفظ الذي یمارسھ الحوثیون خلال ھذه المرحلة فقط من أجل ترتیبات محددة حول اختیار المسمیات البدیلة، مع منح بدر الدین الحوثي والد عبدالملك الحوثي القداسة والمكانة الخاصة لإطلاق اسمھ على مواقع تلیق بما وصفوه بالعلامة، كما سیتم إطلاق حسین بدر الدین على مواقع مماثلة إضافة إلى عبدالملك الحوثي، على أن یكون لأسرة وأحفاد بدر الدین الحوثي والعصابات الحوثیة الموالیة لھم الأولویة دون غیرھم فقط.

وقال «سوف تلغى أسماء العدید من الشخصیات التاریخیة والإسلامیة والأثریة المرتبطة بالأماكن والمواقع وتعدیلھا إلى مسمیات وضعھا الحوثیون»، مشیراً إلى أن الأمر الملفت ولیس بالغریب وجود واختیار أسماء لشخصیات ومدن ومواقع فارسیة إیرانیة، وھو الأمر الذي تم التحفظ علیھ في بدء عملیات التغییر، على أن یتم التحول تدریجیا، خشیة ردود الفعل الغاضبة، خصوصاً عندما یتم تغییر أسماء الصحابة والشخصیات العربیة المعروفة والكبیرة.

وأردف المصدر أن عضو المجلس السیاسي رئیس اللجنة الثوریة السابق محمد علي الحوثي یشرف على برنامج تغییر المسمیات إشرافا مباشرا، خصوصاً أنھ صاحب المبادرة، وسبق أن قام بتغییر عدد من شوارع العاصمة صنعاء بأسماء قیادات حوثیة قبل عامین، وحاول أن یخادع الشعب بإطلاق اسم إبراھیم الحمدي على أحد الشوارع بدلا عن شارع الستین الجنوبي الممتد من جولة المصباحي إلى جولة عصر وقریبا سوف یتم تغییر ھذا الاسم إلى اسم آخر.

ولفت المصدر إلى أن الحوثیین یحاولون العزف على مشاعر الناس لفترة محدودة من أجل الطمأنینة وتحقیق الھدف الأكبر وھو إحداث تغییر جذري لكافة المسمیات، ولم یكن اختیار الحمدي إلا تخدیراً وخطوة أولیة لمحاولة إظھار نزاھتھم في اختیار المسمیات بینما الأیام القادمة ستكشف المزید من الحقائق والفضائح حول ھذا التوجھ الخطیر الذي یخططون لھ.

واختتم المصدر أن إعادة تسمیة تلك الشوارع كانت بدایة التحول التي ستشھدھا الیمن، وسیتم أیضاً تغییر لمسمیات الأسواق الشعبیة التي تمتد إلى آلاف السنین بأسماء حوثیة لقیادات إرھابیة إیرانیة، وتابع «ھذا الأمر الذي لن یقبلھ الیمنیون الشرفاء، لأن الیمن حضارة وتاریخ وأسماء ارتبطت بالیمن إنسانا ومكانا ولا یمكن أن یقبل المجتمع بنسبھا إلى أشخاص لم یصدروا غیر الدمار للیمن وصناعة الإرھاب وتجنید الأطفال وقتل الأبریاء».