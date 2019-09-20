الحوثيون يتحدثون عن ما وصفوه بـ«التصعيد» شمال الحديدة ينسف اتفاق السويد

الجمعة 20 سبتمبر 2019

كتب الحديدة - الخليج 365

تحدثت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، "عن أن ما وصفته ب «التصعيد» شمال الحديدة ينسف اتفاق السويد".



واعتبر الناطق باسم الجماعة محمد عبدالسلام، أن غارات التحالف بالحديدة من شأنه أن ينسف اتفاق السويد.

وأشار إلى أن "موقف الأمم المتحدة في هذا الشأن على المحك.

ويأتي هذا بعد أن استمرت مليشيا الحوثي بخرق الهدنة في الحديدة على مدى الأشهر الماضية بشكل شبه يومي وقصفت بشكل عشوائي وعنيف جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة.

ونفذ التحالف العربي بقيادة السعودية الجمعة عملية عسكرية شمال مدينة الحديدة الساحلية في اليمن ضد ما وصفها بأنها "أهداف عسكرية مشروعة"، بعد الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على منشأتي نفط سعوديتين.

وقال التحالف إنه دمر أربعة مواقع تستخدم في "تجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية". وأضاف أن تدمير المواقع "المعادية" يسهم في تأمين حرية الملاحة البحرية.

وصرح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان بأن هذه المواقع تستخدم "لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية والتي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

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وأضاف المالكي أن الحوثيين استخدموا الحديدة "لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيا".

وقد طلب التحالف من المدنيين في وقت سابق عدم الاقتراب من المواقع التي تستهدفها العملية وأكد على أن العملية العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وإنه اتخذ الإجراءات الاحترازية الضرورية.

وذكر التحالف أمس أنه اعترض زورقا محملا بالمتفجرات ودمره بعد أن أطلقه الحوثيون من اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العسكري بقيادة الرياض إنّ "منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح الخميس محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بُعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة" بغرب اليمن.

وأضاف "تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية"

وشدد المتحدث على أنّ "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرّة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وسبق للحوثيين، الذين هددوا بتوسيع نطاق هجماتهم في السعودية، أن استهدفوا ناقلات نفط قبالة اليمن الواقع على أحد جانبي مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهو أحد أكثر الطرق الملاحية حيوية في العالم لناقلات النفط.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تبحث في الولايات المتحدة والسعودية كيفية الرد على الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين والذي تلقي

واشنطن والرياض بالمسؤولية فيه على إيران، في المقابل تنفي طهران أي دور لها في ذلك الهجوم.