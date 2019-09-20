الاكثر مشاهدة - الإطاحة بقائد منطقة عسكرية بسبب موقفه من المليشيات (وثيقة)

شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بقائد منطقة عسكرية بسبب موقفه من المليشيات (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الفريق الركن محمد المقدشي توجيه بعدم التعامل مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة.

وأكد المقدشي في الوثيقة عن إيقاف اللواء الركن فضل حسن عن العمل .

ونصت تعليمات الفريق الركن محمد المقدشي بحسب الوثيقة ( يتم إيقاف التعامل مع أي تعليمات لقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن وهو موقف عن العمل).

يذكر ان اللواء فضل حسن كان قد اعلن انضمامه وافراد المنطقة العسكرية الرابعة الى قوات الانتقالي الجنوبي . Advertisements ​ ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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