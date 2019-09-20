شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شيخ من سنحان مقرب من الرئيس صالح يطعن مهدي المشاط في بطنه ويسقطه ارضا مضرجا بدمائه قبل دخوله مسجد الصالح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكر شهود عيان ان احد مشائخ سنحان وجه قبل قليل في العاصمة صنعاء طعنة غادرة لرئيس المجلس السياسي التابع للانقلابيين الحوثيين مهدي المشاط.

واوضح الشهود ان الحادثة وقعت امام مسجد الصالح قبل صلاة العشاء .لافتين الى ان مشادة كلامية دارت بين الشيخ السنحاني وبين مهدي المشاط الذي قال انه سيتم تغيير اسم المسجد.

وافاد الشهود ان الشيخ السنحاني اعترض على تغيير الاسم فرد عليه المشاط بانه سيتم ذلك ومن سيعارض سيكون مصيره نففس مصير صالح فسارع الشيخ لاخراج جنبيته ووجه طعنة قاتلة في بطن المشاط الذي سقط ارضا مضرجا بدمائه وتم نقله على وجه السرعة الى احدى مستشفيات العاصمة صنعاء. مرافقين المشاط القو القبض على الشيخ ( الي لم يذكر شهود العيان اسمه ) واقتادوه بطقم عسكري الى مكان مجهول. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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