شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل: الحرائق تشتعل قرب "شركة الكهرباء" السعودية وإعلان حالة طوارى .. شـاهد (فيديو + صورة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اندلع حريقًا ضخمًا في محافظة عنيزة بمنقطة القصيم، مساء يوم الخميس، بالقرب من شركة الكهرباء.
ووثق مقطع فيديو، اندلاع الحريق على رقعة كبيرة من الأرض وتصاعد الأدخنة بشكل كثيف، فيما لم يتم التأكد هل الحريق اندلع في مزرعة أو مصنع
جديد الحدث أونلاين:
ياتي هذا بعد ايّام من هجوم ارهابي على شركة أرامكو في بقيق
كانت هذه تفاصيل خبر عــــــــاجل: الحرائق تشتعل قرب "شركة الكهرباء" السعودية وإعلان حالة طوارى .. شـاهد (فيديو + صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.