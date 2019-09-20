شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عــــــــاجل: الحرائق تشتعل قرب "شركة الكهرباء" السعودية وإعلان حالة طوارى .. شـاهد (فيديو + صورة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اندلع حريقًا ضخمًا في محافظة عنيزة بمنقطة القصيم، مساء يوم الخميس، بالقرب من شركة الكهرباء.

ووثق مقطع فيديو، اندلاع الحريق على رقعة كبيرة من الأرض وتصاعد الأدخنة بشكل كثيف، فيما لم يتم التأكد هل الحريق اندلع في مزرعة أو مصنع

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ياتي هذا بعد ايّام من هجوم ارهابي على شركة أرامكو في بقيق