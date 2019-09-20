شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن صرخة قائلة «إلا شرفي».. نهاية بشعة لشاب حاول التعدي على راعية الغنم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أبت أن تسلم شرفها له بعد محاولاته المتكررة، فلما يأس منها تعقبها حتى اقتحم عليها منزلها وكأنه ثور هائج إلا أنها لم تستلم وقتله بطريقة بشعة.

واهتزت جماعة تيداس التابعة لإقليم الخميسات بالمغرب، على وقع جريمة قتل بشعة دفاعا عن الشرف، استعمل فيها "الشاقور".

جديد الحدث أونلاين:

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وفي التفاصيل تقول مصادر محلية أن فتاة ثلاثينية متزوجة ولها طفلان، كانت صباح يوم الجريمة وكعادتها ترعى الأغنام التي تعود إلى ملكية أحد الأشخاص الذي يشغلها بمقابل مادي، لتفاجأ بأحد الرعاة المنحدرين من جماعة سبت أيت يكو، يقوم بمعاكستها بجانب الوادي حيث كانت تروي قطيعها، فلم تتحمل الأمر، لتقوم بالعودة إلى منزلها، غير أن المتحرش تعقبها مستغلا غياب أغلب ساكنة الدوار بسبب السوق الأسبوعي.

ولما دخلت إلى البيت شعرت بالراعي وهو يقتحم منزلها محاولا استعمال القوة لإغتصابها لكن السيدة أخذت "شقورا" كان معلقا بأحد زوايا البيت حيث حاولت تخويفه بالسلاح لكن اندفاعه نحوها عجل بقيامها بضربه على مستوى العنق ليسقط مدرجا بالدماء قبل أن يفارق الحياة.

وتم إشعار عناصر الدرك الملكي بمركز "لتيداس" حيث انتقلت إلى عين المكان حيث تم اعتقال الراعية التي اعترفت بجريمتها دفاعا عن الشرف.

كما تحدثت مصادر متطابقة أن العناصر الأمنية تمكنت من نزع فتيل قد يتسبب في إزهاق المزيد من الأرواح، و ذلك بعد حضور شاحنة محملة بشباب من أهل الضحية بغية الانتقام من الجانية و زوجها.