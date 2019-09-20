شاهد صورة من عدن.. قطيع من الابقار يسبح في البحر

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يزيد بن سلمان - شبوة - في ظاهرة غريبة من نوعها قام قطيع من البقر بالتوغل وسط مياه البحر بمدينة عدن يوم الخميس.

وشوهد قطيع من البقر وهو يتوغل بشواطئ ساحل الحسوة .

وعرف عن الحيوانات هروبها من مياه البحر أو مياه السيول لكن هذه هي المرة الاولى التي تدخل فيها قطعان من البقر مياه البحر .

وقال شاهد عيان لصحيفة "عدن الغد" ان البقر ظلت داخل مياه البحر لفترة طويلة من الوقت.

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