شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودي رداً على اغتيال “أبو نواف”: ضرب الانتقالي أولوية قصوى للأمن الإقليمي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا المحلل والكاتب السعودي، علي التواتي القرشي، إلى القضاء على ميليشيا المجلس الانتقالي التابعة لدولة الإمارات، واعتبرها أولوية قصوى للأمن الإقليمي.

جاء ذلك رداً على اغتيال القيادي في القوات السعودية “ابو نواف العتيبي” وثلاثة من مرافقيه بالإضافة إلى عدد من افراد قوات الجيش الوطني عبر استهدافهم بعبوة ناسفة أثناء تواجدهم في مدينة شبام بوادي حضرموت.

وشدد التواتي في تغريدة له على حسابه في موقع “تويتر” على ضرورة وقف حوار جدة الذي من المزمع انعقاده بين الحكومة اليمنية والانتقالي المدعوم إماراتياً.

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وعلق بالقول: ابتدأ العمل على اجتثاث وجودنا في حضرموت، بالإشارة الى تنفيذ الامارات انقلابا على الشرعية في عدن وتمددها الى ابين.

وكانت صحيفة عكاظ السعودية، كشفت امس الاول عن مساع لما يسمى المجلس الإنتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتياً لتفجير الأوضاع بحضرموت.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر يمنية مطلعة أن عناصر موالية للإنتقالي



