شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل القاسم : يكشف عن مؤامرة دولية تستهدف الدول العربية وعلى رأسها اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الاعلامي العربي فيصل القاسم مقدم برنامج الاتجاه في قناة الجزيرة عن مؤامرة دولية تستهدف الدول العربية وكانت العراق وسوريا ولبنان من ضحاياها وقريبا اليمن,

واكد فيصل القاسم حد تعبيره, ان الهلال الشيعي على وشك الاكتمال بمباركة إسرائيلية وأمريكية والشراكة الصهيونية الصفيونية في إشارة ‘إلى النظام الصفوي في أيران

Advertisements

وقال فيصل القاسم في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر” رصدها محرر” صحيفة عدن الغد ” أن من سلم العراق وسوريا ولبنان وقريباً اليمن لإيران، لن يحاربها في الخليج.

وأضاف بالقول : صدقوني:الهلال الشيعي على وشك الاكتمال بمباركة إسرائيلية وأمريكية.والشراكة الصهيونية الصفيونية لا يمكن إخفاؤها،

وأختتم تغريدته قائلا : أما الضجيج الإعلامي والعقوبات فهي من مستلزمات اللعبة. رطروط أبو خرمى الثاني عشر